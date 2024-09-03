Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024

JAKARTA - Cara membeli e-meterai untuk pendaftaran CPNS 2024 bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kini, Anda tidak perlu lagi repot, karena e-meterai tersedia di berbagai platform online yang memudahkan Anda untuk mendapatkannya kapan saja dan di mana saja.

E-meterai adalah meterai elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti meterai fisik. Fungsi e-meterai ini sama seperti meterai biasa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pengesahan dokumen resmi seperti kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya, termasuk dokumen pendaftaran CPNS.

Kehadiran e-meterai memudahkan proses administrasi dan legalitas, terutama bagi pelamar CPNS yang tidak perlu lagi membeli meterai fisik secara langsung. Berikut ini adalah cara beli e-meterai untuk pendaftaran CPNS 2024 yang dapat Anda ikuti.

Cara Beli e-Meterai

1. Kunjungi Website Resmi Penyedia E-Meterai

Langkah pertama dalam cara beli e-meterai untuk pendaftaran CPNS 2024 adalah dengan mengunjungi situs resmi penyedia layanan e-meterai. Menurut informasi dari ppid.lampungprov.go.id, berikut adalah beberapa distributor resmi yang menyediakan layanan pembelian dan pembubuhan e-meterai:

- PT Mitra Pajakku: [https://pajakku.e-meterai.co.id](https://pajakku.e-meterai.co.id)

- PT Finnet Indonesia: [https://finnet.e-meterai.co.id](https://finnet.e-meterai.co.id)

- Skill Academy by Ruang Guru: [https://skillacademy.com/e-meterai](https://skillacademy.com/e-meterai)

- PT Peruri Digital Security: [https://e-meterai.co.id](https://e-meterai.co.id)

- Koperasi Pegawai Swadharma: [https://swadharma.e-meterai.co.id](https://swadharma.e-meterai.co.id)

- PT Mitracomm Ekasarana: [https://mitracomm.e-meterai.co.id](https://mitracomm.e-meterai.co.id)

2. Registrasi Akun

Untuk melanjutkan pembelian, Anda perlu membuat akun di platform e-meterai yang dipilih. Proses registrasi ini diperlukan untuk memastikan keamanan transaksi dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

3. Pilih Jenis E-Meterai

Setelah mendaftarkan akun, Anda akan diminta untuk memilih jenis e-meterai yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Setiap jenis e-meterai memiliki nilai nominal yang berbeda, yang biasanya disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disahkan.