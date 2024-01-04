Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan

JAKARTA – Presiden Jokowi akan mengumumkan secara langsung pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN atau CPNS) di 2024. CASN tahun ini akan mengutamakan formasi guru dan tenaga Kesehatan.

‘’Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024. Kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital,’’ jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, Rabu (31/1/2024).

Rencananya pemerintah akan membuka lowongan CASN 2024 sebanyak 1 juta formasi.

‘’Pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga Kesehatan,’’ ungkap Anas.

Memasuki hari pertama kerja di tahun 2024, Azwar Anas menggelar rapat koordinasi internal. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk memastikan program di tahun 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Salah satu programnya adalah pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN).