HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:37 WIB
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
Hasil seleksi CPNS 2023 Kemenag (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023. Sebanyak 59 peserta yang dinyatakan lulus seleksi, dari 68 formasi yang tersedia.

Pendaftaran seleksi CPNS Kementerian Agama dibuka dari 22 September sampai 9 Oktober 2023. Ada 68 formasi dosen yang tersebar pada 57 PTKN. Total ada 5.326 pendaftar, namun hanya 4.207 peserta yang melakukan submit. Setelah dilakukan proses seleksi administrasi, ada 3.299 yang dinyatakan berhak mengikuti tahap CAT dan Wawancara.

“Setelah melalui serangkaian tahapan, hari ini kami umumkan ada 59 peserta yang lulus seleksi CPNS Kementerian Agama 2023,” terang Sekjen Kemenag Nizar Ali, Rabu (10/1/2024).

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Kementerian Agama Formasi 2023, kata Nizar, ditetapkan berdasarkan dua kriteria. Pertama, memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Kedua, memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 651 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023.

“Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jika di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS,” lanjutnya.

