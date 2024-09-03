Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Direksi Hotel Indonesia Natour, Ini Susunan Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:20 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi Hotel Indonesia Natour, Ini Susunan Terbarunya
Erick Thohir rombak jajaran direksi dan komisari Hotel Indonesia Natour (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney merombak jajaran Dewan Direksi PT Hotel Indonesia Natour. Perubahan ini ditetapkan melalui keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama InJourney selaku pemegang saham.

Keputusan tersebut tertuang dalam dokumen resmi yang memuat pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, serta pengangkatan anggota Direksi baru, dengan nomor SK-198/MBU/08/2024 dan KEP.INJ.08.03.01/23/08/2024/A.0129.

Melalui Surat Keputusan, pemegang saham memberhentikan M. Ariadevi Hermaini sebagai Direktur Operasi dan Portfolio Bisnis dan Dwianto Eko Winaryo sebagai Direktur Pengembangan Usaha Hotel Indonesia Natour.

Kemudian, mengangkat Peter Alexander Fritz sebagai Direktur Operasi dan Putri Eka Sukmawati sebagai Direktur Pengembangan Usaha perusahaan.

Lalu, menugaskan Christine Hutabarat sebagai Direktur Komersial, selain menjalankan menjabat sebagai Direktur Utama Hotel Indonesia Natour.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Hotel Indonesia Natour saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Bonny Anang Dwijanto

- Komisaris: Haryo Indratno

- Komisaris Independen: Nanang Hadiyanto

- Komisaris Independen: Riska Natalia Dewi

