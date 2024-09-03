Kedatangan Paus Fransiskus, 8 Keberangkatan Kereta dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara

JAKARTA - PT KAI melakukan pengaturan pola operasi beberapa kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir. Kereta api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di stasiun tersebut.

Pengaturan operasi kereta hanya berlaku pada 4-5 September 2024. Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, perubahan pola operasi kereta untuk menghindari keterlambatan calon penumpang karena kemacetan arus lalu lintas di sekitaran Monas menuju Stasiun Gambir lantaran kegiatan kunjungan Paus Fransiscus di Jakarta.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus tanggal 4 dan 5 September 2024, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," ujar Ixfan melalui keterangan pers, Selasa (3/9/2024).

Adapun waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan. Berikut daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;

2. Argo Cheribon KA 26A Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB;

3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;