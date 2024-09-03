Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kedatangan Paus Fransiskus, 8 Keberangkatan Kereta dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:54 WIB
Kedatangan Paus Fransiskus, 8 Keberangkatan Kereta dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara
Kedatangan Paus Fransiskus, KAI lakukan pengaturan pola operasi KA jarak jauh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI melakukan pengaturan pola operasi beberapa kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir. Kereta api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di stasiun tersebut.

Pengaturan operasi kereta hanya berlaku pada 4-5 September 2024. Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, perubahan pola operasi kereta untuk menghindari keterlambatan calon penumpang karena kemacetan arus lalu lintas di sekitaran Monas menuju Stasiun Gambir lantaran kegiatan kunjungan Paus Fransiscus di Jakarta.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus tanggal 4 dan 5 September 2024, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," ujar Ixfan melalui keterangan pers, Selasa (3/9/2024).

Adapun waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan. Berikut daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;

2. Argo Cheribon KA 26A Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB;

3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement