Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Tawarkan Hilirisasi Batu Bara ke China

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |10:42 WIB
RI Tawarkan Hilirisasi Batu Bara ke China
RI Tawarkan Hilirisasi Batu Bara ke China (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menawarkan pengembangan produk turunan (hilirisasi) di sektor batu bara kepada China, seperti peningkatan kualitas, briket batu bara (coal briquettes), pembuatan kokas (cokes making), dan batu bara cair (coal liquefaction) guna memacu dekarbonisasi, sekaligus menurunkan gas rumah kaca.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan penawaran tersebut bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi target efek rumah kaca pada pembangunan nasional sebagai ratifikasi Perjanjian Paris dengan mengurangi konsumsi batu bara secara bertahap dan pengembangan dalam bentuk lain.

"Salah satu kebijakan dalam pengelolaan batu bara adalah melakukan pengurangan penggunaan batu bara bersamaan dengan pengakhiran dari PLTU batu bara serta mengembangkannya dalam menjadi bentuk lain, khususnya gas untuk memenuhi kebutuhan elpiji dan industri kimia lainnya seperti pupuk," kata dia dikutip Antara, Rabu (4/9/2024).

Bambang menjelaskan batu bara dapat diolah menjadi produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi.

Enam produk pengembangan batu bara yang dapat dilakukan saat ini adalah peningkatan kualitas batu bara, briket batu bara, kokas, batu bara cair, dan gasifikasi batu bara, termasuk gasifikasi bawah tanah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178910/biomassa-KuRF_large.jpg
Gantikan Batu Bara, Ini Cara RI Kembangkan Pengelolaan Limbah Jadi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174548/tambang-EaPx_large.jpg
Usai Nikel, AMM Garap Tambang Batu Bara Produksi 7 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170056/batu_bara_untuk_tanah_dan_tanaman-YdaS_large.jpg
Batu Bara Bisa untuk Tanah dan Tanaman Lewat Teknologi Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167058/batu_bara-T6Oc_large.jpg
Ekspor Batu Bara Indonesia Anjlok, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164878/batu_bara-PYi3_large.jpg
Indonesia Siap Jual Batu Bara ke Bangladesh dengan Harga Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162009/menteri_esdm_bahlil-4P5G_large.jpg
Harga Masih Anjlok, Bahlil Kaji Ulang Ekspor Batu Bara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement