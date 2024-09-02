Cadangan Batu Bara BUMI Tembus 2,4 Miliar Ton

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan posisi cadangan yang tersimpan pada lokasi tambang batu bara mencapai 2,4 miliar ton. Cadangan batu bara tersebut berasal dari anak usaha BUMI, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) serta aset di Pendopo, Sumatera Selatan.

Sementara perkiraan potensi sumber daya mencapai 6,81 miliar ton. BUMI mengklaim bahwa dengan cadangan tersebut masih bisa memproduksi batu bara hingga 30 tahun dengan volume produksi mencapai 80 juta ton per tahun.

"KPC mencatat cadangan batu bara sebesar 721 juta ton dan Arutmin sebesar 327 juta ton," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam keterangannya, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Adapun aset BUMI di Pendopo memiliki cadangan sekitar 1,3 miliar juta ton.

"BUMI akan mengoptimalkan pendapatan dan laba bersih jangka panjang dari cadangan yang ada. Untuk itu, BUMI akan mengadopsi proses digital dalam operasional, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi biaya produksi lainnya," katanya.

BUMI berkomitmen memenuhi wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah, tujuannya adalah menjamin keamanan pasokan batu bara domestik secara berkelanjutan dan optimasi penerimaan negara. Setidaknya secara nasional, BUMI berkontribusi terhadap DMO sebesar 25%. BUMI mencatatkan kenaikan produksi batu bara menjadi 37,7 juta ton di semester I-2024, naik dari periode sama tahun 2023 yaitu sebesar 35,4 juta ton.