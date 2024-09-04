Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

E-Meterai CPNS Eror, Pelamar Geruduk Medsos Peruri

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |11:22 WIB
E-Meterai CPNS Eror, Pelamar Geruduk Medsos Peruri
Pelamar Protes Usai E-Meterai CPNS Eror. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Website sistem meterai elektronik Perum Peruri mengalami eror sejak kemarin hingga pagi ini. Alhasil ribuan warganet menggeruduk media sosial Peruri baik Instagram dan X.

Diketahui meterai elektronik atau e-meterai merupakan bagian dari proses pendaftaran peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Ketidaksiapan sistem dalam proses rekrutmen CPNS ini membuat warganet marah. Terlebih, batas akhir pendaftaran adalah pada 6 September 2024.

"Rakyat di paksa digital, sistemnya sendiri belum siap. LAWAK!," tulis akun Instagram @bimatejakusuma dalam komentarnya di postingan Instagram @peruri.indonesia, Rabu (4/9/2024).

Dikonfirmasi terpisah, Sandi mengakui dirinya mengalami kesulitan dalam mengakses E-Meterai di website Peruri sejak Selasa 3 September 2024.

"Benar, saya gak bisa nih akses website utama e-meterai Peruri sama belasan mitranya, error dan gak tersedia e-meterainya," kata Sandi kepada MNC Portal, Rabu (4/9/2024).

Sejatinya, Peruri telah memberikan alternatif bagi calon pendaftar ASN untuk mengakses e-meterai melalui mitra reseller lainnya. Sayangnya, masih terdapat kendala yang dialami.

"Di mitranya tetap gak bisa, ini sudah mendekati deadline," terang Sandi.

Sebagai catatan, bahwa dokumen CPNS wajib dibubuhkan e-meterai sebagai tanda sah dan bukti legal. E-meterai juga digunakan untuk memastikan setiap dokumen sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan panitia seleksi.

