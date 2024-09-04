JAKARTA - Pelamar CASN 2024 bisa melakukan pengembalian dana bila e-meterai yang telah dibeli di https://meterai-elektronik.com belum terpakai
Peruri menerangkan proses pengembalian dana dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Adapun ketentuan pengembalian dana dengan :
1. Melampirkan data seperti nomor handphone, nama, bukti pembayaran, sisa kuota saat ini, nomor invoice yang dibatalkan.
2. Pengajuan pengembalian dana maksimal 3 hari setalah pembayaran berhasil.
3. Pembatalan pembelian hanya bisa dilakukan dalam satu invoice pembelian kuota secara utuh.
4. Tidak bisa dilakukan pembatalan pembelian hanya untuk beberapa keping e-materai dalam satu invoice.