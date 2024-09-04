Diprotes, Pelamar CPNS 2024 Bisa Kembalikan Dana e-Meterai yang Tak Bisa Dipakai, Begini Caranya

Begini Cara Pelamar CPNS 2024 Mengembalikan Dana e-Meterai yang Tidak Dipakai. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Pelamar CASN 2024 bisa melakukan pengembalian dana bila e-meterai yang telah dibeli di https://meterai-elektronik.com belum terpakai

Peruri menerangkan proses pengembalian dana dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan pengembalian dana dengan :

1. Melampirkan data seperti nomor handphone, nama, bukti pembayaran, sisa kuota saat ini, nomor invoice yang dibatalkan.

2. Pengajuan pengembalian dana maksimal 3 hari setalah pembayaran berhasil.

3. Pembatalan pembelian hanya bisa dilakukan dalam satu invoice pembelian kuota secara utuh.

4. Tidak bisa dilakukan pembatalan pembelian hanya untuk beberapa keping e-materai dalam satu invoice.