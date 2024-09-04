Tren Belanja Pakai Voucher di RI Melonjak, Ini Buktinya

JAKARTA - Tren belanja menggunakan voucher terus meningkat. Kebutuhan konsumen terhadap layanan penyediaan voucher baik fisik maupun digital pun melesat pesat.

Menurut data, jumlah pembelian online yang menggunakan kupon tumbuh sebesar 20% pada tahun 2023. Sementara pada paruh pertama tahun 2024 naik sebesar 17% YoY.

Managing Director PT Pluxee Indonesia Solutions Kiki Randall mengatakan pihaknya terus melakukan meningkatkan layanan dengan memperluas jaringan merchant.

"Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun, kami memberikan kemudahan serta lebih banyak pilihan bagi penggunaan voucher," ujarnya di acara kerja sama antara Pluxee dan MPPA pada keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Riset terbaru yang dilakukan oleh Populix menyatakan bahwa pasca pandemi, konsumen yang memilih aktivitas belanja offline mengalami kenaikan hingga lebih dari dua kali lipat.