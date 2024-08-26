Kenapa Belanjaan Kaesang-Erina dari Jet Pribadi Tak Diperiksa?

Viral video Kaesang-Erina turun dari pesawat langsung ke mobil (Foto: Media Sosial X)

JAKARTA – Kenapa belanja Kaesang-Erina dari Jet Pribadi tak diperiksa? Pertanyaan ini mencuat usai beredar video Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gundono yang turun dari jet pribadi Gulfstream G650ER di Bandara Adi Soemarmo, Solo.

Kaesang-Erina langsung masuk ke mobil Alphard bersamaan dengan seluruh barang belanjaan yang dibawakan oleh seorang laki-laki. Video itu pun ramai lantaran banyak netizen yang geram karena barang-barang bawaan tersebut tidak melalui jalur pemeriksaan imigrasi dan kepabeanan.

Soal hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan seluruh barang yang dibawa dari luar negeri harus melalui prosedur imigrasi dan kepabeanan.

"Untuk private jet, sebagaimana pada umumnya, setelah penumpang dijemput dengan mobil yang telah terotorisasi maka langsung menuju terminal untuk diproses melalui prosedur Imigrasi dan kepabeanan," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto, Senin (26/8/2024).