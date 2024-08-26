Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Kaesang-Erina Turun dari Jet Pribadi Langsung Masuk Mobil Bawa Barang Belanjaan, Ini Reaksi Bea Cukai

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |12:28 WIB
Viral Kaesang-Erina Turun dari Jet Pribadi Langsung Masuk Mobil Bawa Barang Belanjaan, Ini Reaksi Bea Cukai
Viral Kaesang-Erina Turun dari Jet Pribadi Langsung Masuk Mobil (Foto: Tangkapan Layar X)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan angkat bicara soal viralnya video di media sosial terkait Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung masuk mobil dengan bawa barang belanjaan.

Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi Gulfstream G650ER di Bandara Adi Soemarmo, Solo dan langsung masuk ke mobil Alphard bersamaan dengan seluruh barang belanjaan yang dibawakan oleh seorang pria.

Video itupun ramai lantaran banyak netizen yang geram karena barang-barang bawaan tersebut tidak melalui jalur pemeriksaan imigrasi dan kepabeanan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan, pihaknya hingga kini masih mengecek status penerbangan di video yang ramai tersebut.

"Untuk private jet, sebagaimana pada umumnya, setelah penumpang dijemput dengan mobil yang telah terotorisasi maka langsung menuju terminal untuk diproses melalui prosedur imigrasi dan kepabeanan," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/8/2024).

Nirwala menegaskan, sama seperti pesawat lainnya, pengguna jet pribadi juga diberlakukan juga mekanisme yang sama, sehingga katanya, apabila penerbangan berasal dari luar negeri maka akan tetap melalui proses imigrasi dan kepabeanan.

"Terkait status penerbangan di video tersebut kami masih cek, namun jika penerbangan tersebut adalah penerbangan domestik maka tidak perlu melalui Bea Cukai. Sementara jika penerbangan tersebut penerbangan internasional maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance termasuk imigrasi dan kepabeanan," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

