Jokowi Pamer RI Punya Harta Karun Energi Hijau Capai 3.600 GW

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jangan pernah meragukan komitmen Indonesia untuk mencapai target net zero emission (NZE). Apalagi Indonesia memiliki potensi Energi Hijau yang melimpah, bahkan mencapai 3.600 Giga Watt (GW).

"Jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih baik," ujarnya dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Jokowi menjelaskan Indonesia juga memiliki pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Apalagi, PLTS Terapung ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Kami juga memiliki PLTS apung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 MWp (megawatt peak), terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia," ungkapnya.

Jokowi menuturkan, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon.