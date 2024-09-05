Situs Pembelian e-Meterai untuk CPNS 2024 Masih Down? Peruri: Masih Pemulihan

JAKARTA - Perum Peruri terus melakukan upaya pemulihan layanan agar website atau laman meterai elektronik dapat berfungsi secara normal dan dapat digunakan kembali seluruh pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

"Masih dalam upaya pemulihan agar segera kembali normal dan bisa diakses," menurut pernyataan resmi Peruri kepada Antara yang dikonfirmasi di Jakarta dikutip Antara, Kamis (5/9/2024).

Hingga siang ini, layanan https://meterai-elektronik.com masih terkendala. Ketika membuka pilihan "Daftar Sekarang" pada laman itu, akses terputus dengan layar menampilkan tulisan Error 1200.

Peruri melalui Head of Corporate Secretary Adi Sunardi sebelumnya pada Rabu sore, mengungkapkan adanya perlambatan pelayanan e-meterai karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN.

Karena itu, laman layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkanadanya antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai.