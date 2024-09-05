Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Terbaru Seleksi CPNS 2024 Usai Pendaftaran Diperpanjang hingga 10 September

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:27 WIB
Jadwal Terbaru Seleksi CPNS 2024 Usai Pendaftaran Diperpanjang hingga 10 September
Pendaftaran CPNS 2024 Diperpanjang (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran CPNS 2024 resmi diperpanjang sampai 10 September 2024 pukul 23.59 WIB. Calon pelamar masih bisa mendaftar seleksi CPNS 2024 di portal SSCASN yang sebelumnya berakhir pada tanggal 6 September 2024 menjadi 10 September 2024 pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran perpanjangan CPNS 2024 sesuai dengan Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024. Penyesuaian jadwal pendaftaran ini bertujuan untuk mengakomodir para pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal.

"Kendala teknis seperti pembelian dan pemanfaatan materai eletronik atau e-meterai yang mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal, menjadi faktor utama penyesuaian jadwal dilakukan," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dia menyebutkan kendala pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada para calon pelamar sehingga Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 hari, dari sebelumnya batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 6 September jam 23:59 WIB diubah menjadi 10 September 2024 jam 23:59 WIB.

Selain itu optimalisasi pengisian formasi CPNS juga menjadi pertimbangan dilakukannya penyesuaian jadwal pendaftaran, di mana tahun ini tersedia alokasi 250.407 formasi bagi 69 Instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pemerintah lewat Panselnas ingin memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berkompetisi pada perhelatan CPNS tahun ini.

Terhitung hingga 5 September 2024 Pukul 08.00 WIB, jumlah pendaftar CPNS telah mencapai 2.922.336, di mana jumlah submit/resume atau mengakhiri pendaftaran mencapai 1.011.148 pelamar.

"Untuk kelancaran proses pendaftaran, para pelamar diminta untuk tidak melakukan pendaftaran saat mendekati akhir batas waktu," katanya.

1 2
