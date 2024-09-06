Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Lagi Ace Hardware, Begini Nasib Bisnis Aspirasi Hidup Indonesia

Muhammad Rizky , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |07:10 WIB
JAKARTA – PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI), sebelumnya dikenal sebagai PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd. Keputusan ini membuat seluruh gerai Ace Hardware di Indonesia berganti nama.

Direktur AHI Gregory S Widjaja, menyebut langkah tersebut tidak akan memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Perubahan nama ini tidak berdampak pada kepemilikan, tenaga kerja, maupun model bisnis perusahaan. AHI tetap optimis akan mampu mengembangkan bisnisnya secara lebih relevan dan berkelanjutan di masa depan.

Keputusan untuk tidak melanjutkan lisensi dengan ACE Hardware diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Juni 2024. Langkah ini diambil seiring dengan berakhirnya kerja sama selama 29 tahun, yang akan efektif pada 31 Desember 2024.

Perusahaan berencana untuk fokus pada pengembangan bisnis yang lebih adaptif, menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan perubahan preferensi konsumen di Indonesia.

AHI juga berkomitmen untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya terbatas pada sektor home improvement, tetapi juga menjawab kebutuhan dan aspirasi pelanggan di berbagai aspek kehidupan.

