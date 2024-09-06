Advertisement
HOT ISSUE

Segini Gaji Maarten Paes Kiper Timnas Indonesia, Man of The Match Lawan Arab Saudi Bikin Roberto Mancini Ngamuk

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |11:40 WIB
Segini Gaji Maarten Paes Kiper Timnas Indonesia, Man of The Match Lawan Arab Saudi Bikin Roberto Mancini Ngamuk
Gaji Maarten Paes Kiper Timnas Indonesia yang Jadi Man of The Match (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Maarten Paes, kiper Timnas Indonesia yang bermain di FC Dallas di Liga Amerika Serikat (AS) atau MLS. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menjadi man of the match usai berhasil menggagalkan penalti kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari.

Alhasil Timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan membawa satu angka melawan Arab Saudi saat pertandingan pertama grup C Putaran Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi.

Pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini mengamuk usai timnya ditahan Timnas Indonesia 1-1. Ia merasa jengkel dengan performa anak asuhnya di laga tersebut.

Mancini sangat tidak puas dengan performa skuad Green Falcon khususnya di 30 menit awal. Hal itu karena anak asuhnya yang tidak bagus dalam memanfaatkan peluang yang ada.

“Saya tidak puas dengan performa tim dalam 30 menit pertama. Dalam sepakbola, jika anda tidak memanfaatkan peluang, kamu tidak akan meraih kemenangan,” kata Mancini, dikutip dari Alyaum, Jumat (6/9/2024).

Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun, Musab Al-Juwayr (45+3’) sukses membuat skor sama kuat 1-1 jelang turun minum.

Di babak kedua, kesalahan Paes berbuah penalti untuk Arab Saudi. Dia gagal mengoper bola dan malah melanggar pemain lawan.

Namun, Paes membayar tuntas kesalahannya di menit ke-79. Eksekusi penalti Al-Dawsari berhasil digagalkan kiper FC Dallas tersebut. Selain itu, sejumlah penyelamatan berhasil dilakukan Paes sepanjang 90 menit.

Lantas berapa gaji Maarten Paes, kiper Timnas Indonesia yang bermain di FC Dallas? Berikut ulasannya:

 


