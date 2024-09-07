Gaji hingga Kekayaan Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes di FC Dallas

JAKARTA - Maarten Paes menjadi pahlawan dalam laga melawan Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Berkat aksinya yang gemilang, terutama dalam menggagalkan penalti kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB ini merupakan bagian dari laga pertama grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Indonesia sempat unggul melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19, sebelum Musab Al-Juwayr menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, Paes sempat melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya penalti bagi Arab Saudi, namun kiper FC Dallas tersebut berhasil menebus kesalahannya dengan menggagalkan tendangan penalti dari Al-Dawsari di menit ke-79. Selain itu, Paes melakukan beberapa penyelamatan penting sepanjang pertandingan.

Tak hanya sukses di lapangan, kiper Timnas Indonesia yang juga bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) menerima gaji yang cukup besar.

Menurut laporan Salary Sports, gaji Maarten Paes di FC Dallas pada musim lalu mencapai sekitar 295.568 euro atau USD325.000, yang jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp5,2 miliar per tahun. Kiper yang lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 ini telah menandatangani kontrak dengan klub tersebut hingga 31 Desember 2025.