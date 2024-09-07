Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji hingga Kekayaan Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes di FC Dallas

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:05 WIB
Gaji hingga Kekayaan Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes di FC Dallas
Intip Gaji Maarten Paes. (Foto: okezone.com/AFC)
A
A
A

JAKARTA - Maarten Paes menjadi pahlawan dalam laga melawan Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Berkat aksinya yang gemilang, terutama dalam menggagalkan penalti kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB ini merupakan bagian dari laga pertama grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Indonesia sempat unggul melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19, sebelum Musab Al-Juwayr menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, Paes sempat melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya penalti bagi Arab Saudi, namun kiper FC Dallas tersebut berhasil menebus kesalahannya dengan menggagalkan tendangan penalti dari Al-Dawsari di menit ke-79. Selain itu, Paes melakukan beberapa penyelamatan penting sepanjang pertandingan.

Tak hanya sukses di lapangan, kiper Timnas Indonesia yang juga bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) menerima gaji yang cukup besar.

Menurut laporan Salary Sports, gaji Maarten Paes di FC Dallas pada musim lalu mencapai sekitar 295.568 euro atau USD325.000, yang jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp5,2 miliar per tahun. Kiper yang lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 ini telah menandatangani kontrak dengan klub tersebut hingga 31 Desember 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945//timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931//shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925//shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904//shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189885//timnas_indonesia_u_22-hycD_large.jpg
Timnas Indonesia U-22 Saling Menguatkan, Ini yang Dilakukan Ivar Jenner Cs Usai Tersingkir di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189603//kevin_diks_memilih_fokus_menatap_piala_asia_2027_bareng_timnas_indonesia-FoBS_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kevin Diks Fokus Tatap Piala Asia 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement