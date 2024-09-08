Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Tips agar Anak Nyaman Selama Naik Pesawat

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |18:08 WIB
5 Tips agar Anak Nyaman Selama Naik Pesawat
Tips Naik Pesawat Bawa Anak. (Foto: Okezone.com/Babyology)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang mau berpergian naik pesawat dan membawa anak. Persiapan ini perlu diketahui, agar perjalanan selama di pesawat aman dan nyaman.

Bepergian menggunakan pesawat bersama anak tentu bisa menjadi pengalaman menantang jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Berikut adalah beberapa tips penting untuk memastikan perjalanan bersama buah hati berjalan lancar, dikutip dari Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:

1. Persiapkan Anak-anak dengan Baik

Pastikan anak-anak memahami apa yang akan terjadi selama perjalanan. Jelaskan secara sederhana tentang proses penerbangan, mulai dari keberangkatan hingga tiba di tujuan. Ini dapat membantu mengurangi rasa cemas atau takut yang mungkin dirasakan anak-anak.

2. Pilih Waktu Penerbangan yang Tepat

Jika memungkinkan, pilih penerbangan yang sesuai dengan rutinitas anak, seperti saat waktu tidur siang atau malam hari. Hal ini dapat membantu anak-anak tetap nyaman dan tenang selama perjalanan.

3. Kenakan Pakaian yang Nyaman

Pastikan anak-anak mengenakan pakaian yang nyaman dan mudah dilepas pasang. Ini akan memudahkan Anda saat harus mengganti pakaian di dalam pesawat. Jangan lupa membawa jaket atau selimut kecil untuk mengantisipasi cuaca dingin di dalam kabin pesawat.

