Menhub Siapkan Aturan Pengganti Avtur Pesawat

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat regulasi penerbangan untuk mengarah tujuan pengurangan emisi karbon. Misalnya soal penggunaan bahan bakar pesawat yang menjadi komponen terbesar dalam pelepasan emisi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, aspek keberlanjutan dalam industri penerbangan harus terus diperhatikan. Menurutnya penerbangan adalah salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.

"Oleh karena itu, kita harus mulai beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Implementasi konsep "green aviation" dan pengembangan "smart airport" adalah langkah-langkah konkret yang harus kita dorong ke depan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (8/9/2024).

Lebih lanjut, Menhub juga menekankan pentingnya strategi kolaborasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor penerbangan, untuk membangun industri penerbangan masa depan yang kompetitif.

Kemenhub mendorong transformasi digital di sektor penerbangan, melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas para profesional di bidang ini.