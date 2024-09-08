3 Juta Pelamar CPNS 2024, Ini Instansi Sepi Peminat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pendaftaran CPNS 2024 mencapai 3.279.427 pelamar per 6 September 2024 pukul 20.00 WIB. 1.535.206 di antaranya sudah menyelesaikan proses pendaftaran (submit).

Dari total tersebut, 827.973 pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sementara 145.885 pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Selain itu, BKN juga merilis data instansi dengan jumlah pelamar terbanyak dan tersedikit. Pada beberapa instansi daerah, jumlah pelamar relatif lebih rendah dibandingkan instansi lainnya.

Berikut daftar instansi yang memiliki jumlah pelamar paling sedikit dalam seleksi CPNS 2024:

Pemerintah Kota Gorontalo

Formasi: 5

Jumlah Pelamar: 13

Pemerintah Kabupaten Bangli

Formasi: 5

Jumlah Pelamar: 18

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Formasi: 17

Jumlah Pelamar: 35

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Formasi: 15

Jumlah Pelamar: 45

Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Formasi: 27

Jumlah Pelamar: 56

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Formasi: 51

Jumlah Pelamar: 58

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Formasi: 41

Jumlah Pelamar: 77

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Formasi: 23

Jumlah Pelamar: 124

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Formasi: 10

Jumlah Pelamar: 151