JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pendaftaran CPNS 2024 mencapai 3.279.427 pelamar per 6 September 2024 pukul 20.00 WIB. 1.535.206 di antaranya sudah menyelesaikan proses pendaftaran (submit).
Dari total tersebut, 827.973 pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sementara 145.885 pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Selain itu, BKN juga merilis data instansi dengan jumlah pelamar terbanyak dan tersedikit. Pada beberapa instansi daerah, jumlah pelamar relatif lebih rendah dibandingkan instansi lainnya.
Berikut daftar instansi yang memiliki jumlah pelamar paling sedikit dalam seleksi CPNS 2024:
Pemerintah Kota Gorontalo
Formasi: 5
Jumlah Pelamar: 13
Pemerintah Kabupaten Bangli
Formasi: 5
Jumlah Pelamar: 18
Pemerintah Kabupaten Purworejo
Formasi: 17
Jumlah Pelamar: 35
Pemerintah Kota Tanjungpinang
Formasi: 15
Jumlah Pelamar: 45
Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Formasi: 27
Jumlah Pelamar: 56
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Formasi: 51
Jumlah Pelamar: 58
Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Formasi: 41
Jumlah Pelamar: 77
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Formasi: 23
Jumlah Pelamar: 124
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Formasi: 10
Jumlah Pelamar: 151