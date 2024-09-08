Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Pelamar Sulitnya Daftar CPNS 2024

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:14 WIB
Cerita Pelamar Sulitnya Daftar CPNS 2024
Cerita Pelamar Sulitnya Daftar CPNS 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran CASN 2024 mengalami sulit akses karena e-materai yang harus dibubuhkan sebagai syarat bukti pendaftaran. Meski kini syarat wajib penggunaan e-materai sudah diberikan opsi alternatif menggunakan materai tempel fisik, namun sejumlah pendaftar CASN 2024 malah mempertanyakan hal tersebut.

Sebut Saja Mario, seorang pegawai swasta asal Lampung yang tengah berupaya mendaftar sebagai calon abdi negara di salah satu Kementerian. Mario mengaku dirinya mengapresiasi adanya terobosan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui e-materai, walau penerapannya dinilai masih jauh dari harapan.

"Memang sepertinya ini menandakan adanya terobosan dalam bentuk digitalisasi. Tapi, pada akhirnya terobosan yang seharusnya memudahkan malah jadi menyulitkan saya dan para peserta CPNS lainnya. Bayangkan saja selama 3 hari kami harus dibuat harap-harap cemas hanya karena e-materai padahal waktu itu penutupan pendaftaran masih sampai tanggal 6 September yang artinya belum berubah hingga tanggal 10," jelas Mario, Sabtu (7/9/2024).

Mario justru mempertanyakan perubahan opsi alternatif penggunaan e-materai menjadi materai tempel. Terlebuh, keputusan tersebut baru diumumkan saat laman penjualan e-materai mengalami kendala di saat detik-detik penutupan pendaftaran CASN yang sebelumnya ditutup pada 6 September 2024 kemarin.

CPNS

"Kalau begitu, kenapa tidak dari awal saja aturan penggunaan materai itu dibuat menjadi 2 pilihan? Kenapa harus ada kendala dulu baru ada perubahan," terang Mario.

Oleh sebab itu, Mario mengungkapkan sebaiknya pemerintah khususnya panitia penyelenggara CASN 2024, bisa lebih mempersiapkan Infrastruktur kebijakan baru seperti e-materai. Ia berharap kebijakan perubahan syarat pendaftaran CASN ke depannya, dapat dilakukan secara bertahap.

"Kalau menurut saya, penerapan aturan untuk menggunakan e-Meterai ini bagus adanya yang menandakan kita sudah mulai digitalisasi. Tetapi, alangkah baiknya jika penerapan aturan tersebut dilakukan secara bertahap, jadi tidak serta merta langsung dijadikan hal yang pokok," lugas Mario.

Hal senada juga diungkapkan oleh karyawati asal Banten, Hayati (24) ihwal akses e-materai. Pendaftar CASN di salah satu pemerintahan provinsi itu memandang syarat e-materai tersebut memudahkan bagi para pendaftar yang berdomisili di daerah-daerah yang kesulitan membeli materai tempel.

"Kenapa saya bilang ini terobosan bagus, karena ini memudahkan bagi calon pendaftar CPNS terkhusus orang-orang yang terkendala kendaraan atau waktu yang apabila dilakukan secara offline akan mengalami kesulitan," terang Hayati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement