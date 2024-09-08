Cerita Pelamar Sulitnya Daftar CPNS 2024

JAKARTA - Pendaftaran CASN 2024 mengalami sulit akses karena e-materai yang harus dibubuhkan sebagai syarat bukti pendaftaran. Meski kini syarat wajib penggunaan e-materai sudah diberikan opsi alternatif menggunakan materai tempel fisik, namun sejumlah pendaftar CASN 2024 malah mempertanyakan hal tersebut.

Sebut Saja Mario, seorang pegawai swasta asal Lampung yang tengah berupaya mendaftar sebagai calon abdi negara di salah satu Kementerian. Mario mengaku dirinya mengapresiasi adanya terobosan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui e-materai, walau penerapannya dinilai masih jauh dari harapan.

"Memang sepertinya ini menandakan adanya terobosan dalam bentuk digitalisasi. Tapi, pada akhirnya terobosan yang seharusnya memudahkan malah jadi menyulitkan saya dan para peserta CPNS lainnya. Bayangkan saja selama 3 hari kami harus dibuat harap-harap cemas hanya karena e-materai padahal waktu itu penutupan pendaftaran masih sampai tanggal 6 September yang artinya belum berubah hingga tanggal 10," jelas Mario, Sabtu (7/9/2024).

Mario justru mempertanyakan perubahan opsi alternatif penggunaan e-materai menjadi materai tempel. Terlebuh, keputusan tersebut baru diumumkan saat laman penjualan e-materai mengalami kendala di saat detik-detik penutupan pendaftaran CASN yang sebelumnya ditutup pada 6 September 2024 kemarin.

"Kalau begitu, kenapa tidak dari awal saja aturan penggunaan materai itu dibuat menjadi 2 pilihan? Kenapa harus ada kendala dulu baru ada perubahan," terang Mario.

Oleh sebab itu, Mario mengungkapkan sebaiknya pemerintah khususnya panitia penyelenggara CASN 2024, bisa lebih mempersiapkan Infrastruktur kebijakan baru seperti e-materai. Ia berharap kebijakan perubahan syarat pendaftaran CASN ke depannya, dapat dilakukan secara bertahap.

"Kalau menurut saya, penerapan aturan untuk menggunakan e-Meterai ini bagus adanya yang menandakan kita sudah mulai digitalisasi. Tetapi, alangkah baiknya jika penerapan aturan tersebut dilakukan secara bertahap, jadi tidak serta merta langsung dijadikan hal yang pokok," lugas Mario.

Hal senada juga diungkapkan oleh karyawati asal Banten, Hayati (24) ihwal akses e-materai. Pendaftar CASN di salah satu pemerintahan provinsi itu memandang syarat e-materai tersebut memudahkan bagi para pendaftar yang berdomisili di daerah-daerah yang kesulitan membeli materai tempel.

"Kenapa saya bilang ini terobosan bagus, karena ini memudahkan bagi calon pendaftar CPNS terkhusus orang-orang yang terkendala kendaraan atau waktu yang apabila dilakukan secara offline akan mengalami kesulitan," terang Hayati.