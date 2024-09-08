SPECIAL REPORT: Mati-matian Jadi CPNS

JAKARTA - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi diperpanjang hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB. Sedianya, pendaftaran CPNS 2024 ditutup pada 6 September 2024. Masih ada waktu bagi pelamar yang ingin menjadi CPNS dan mengabdi untuk negara.

Masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi CPNS dan PNS, sebab pekerjaan PNS salah satu profesi yang diincar oleh banyak orang. Karenanya tidak heran pula jika banyak orangtua yang menginginkan anaknya menikah dengan seorang PNS.

Sementara, orang yang ingin menjadi PNS mati-matian agar lolos seleksi CPNS. Bahkan tidak sedikit ada yang rela membayar sejumlah uang hingga menggunakan orang dalam (ordal) untuk lolos seleksi CPNS. Meski praktek-praktek seperti ini sudah dibantah oleh pemerintah yang menegaskan bahwa seleksi CPNS bebas calo maupun ordal.

Ada beberapa alasan profesi PNS menjadi idaman para mertua, Pertama, punya gaji tetap, dapat banyak tunjangan, tidak terancam PHK, memiliki jam kerja yang lebih teratur hingga mendapatkan pensiun.

Pendaftaran CPNS 2024

Calon pelamar masih bisa mendaftar seleksi CPNS 2024 di portal SSCASN. Pendaftaran CPNS diperpanjang hingga 10 September 2024 karena terkendala e-meterai.

Pendaftaran perpanjangan CPNS 2024 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024. Penyesuaian jadwal pendaftaran ini bertujuan untuk mengakomodir para pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal.

"Kendala teknis seperti pembelian dan pemanfaatan materai eletronik atau e-meterai yang mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal, menjadi faktor utama penyesuaian jadwal dilakukan," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen dalam keterangannya, Jakarta.

Kendala pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada para calon pelamar sehingga Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 hari.

Selain itu optimalisasi pengisian formasi CPNS juga menjadi pertimbangan dilakukannya penyesuaian jadwal pendaftaran, di mana tahun ini tersedia alokasi 250.407 formasi bagi 69 Instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pemerintah lewat Panselnas ingin memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berkompetisi pada perhelatan CPNS tahun ini.

Terhitung hingga 5 September 2024 Pukul 08.00 WIB, jumlah pendaftar CPNS telah mencapai 2.922.336, di mana jumlah submit/resume atau mengakhiri pendaftaran mencapai 1.011.148 pelamar.

BKN meminta untuk kelancaran proses pendaftaran, para pelamar diminta untuk tidak melakukan pendaftaran saat mendekati akhir batas waktu.

BKN soal Meterai Tempel

BKN memperbolehkan atau diizinkan menggunakan meterai tempel atau e-meterai. Keputusan tersebut dilakukan supaya memperlancar proses pendaftaran.

Pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan meterai tempel atau e-meterai mulai 5 September pukul 20.00 WIB hingga penutupan pendaftaran.

"Demi kelancaran pendaftaran, para pelamar seleksi CPNS2024 sudah dapat memilih menggunakan materai tempel atau e-meterai mulai sekarang," tulis BKN.

BKN juga selalu mengingatkan seluruh pelamar untuk selalu mengecek sekali lagi sebelum submit/resume.