Mengenal Sosok Yasmin Nur, Asisten Stafsus Presiden Viral di X Gajinya Rp32 Juta

Mengenal sosok Yasmin Nur, Asisten Stafus Presiden viral di X Gajinya Rp32 juta ( Foto: Antara)

JAKARTA - Mengenal sosok Yasmin Nur assisten stafsus Presiden viral di X gajinya Rp32 Juta. Hal ini tentu membuat warganet terkejut.

Pasalnya, dia memposting informasi terkait gaji pembantu asisten yang disebut mencapai Rp23 juta. Hal tersebut merespons cuitan X yang dia sebut sebagai dirinya.

Berikut mengenal sosok Yasmin Nur asisten stafsus Presiden viral di X gajinya Rp32 Juta:

Dia merupakan eks Asisten Staf Khusus Presiden Jokowi lantaran sudah mengundurkan diri dari jabatannya sejak tahun 2023 lalu.

BACA JUGA: Ini Alasan Gaji Pekerja Dipotong Lagi untuk Program Pensiun Tambahan

Ia lulusan dari Fakultas Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Airlangga.

Sebelumnya, Yasmin Nur memiliki pengetahuan mendalam mengenai intelijen media strategis, sistem manajemen krisis, fungsi hubungan masyarakat, personal branding dan reframing, serta analisis konten media sosial (SCA).