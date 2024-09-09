Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp7,4 Miliar di Parung Panjang Terungkap, Ini Modusnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:46 WIB
Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp7,4 Miliar di Parung Panjang Terungkap, Ini Modusnya
Penyelundupan Benih Lobster di Parung Panjang (Foto: KKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) di Parung Panjang, Bogor sebanyak 49.701 ekor atau senilai Rp7,4 miliar.

Direktur Jenderal (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, penggagalan penyelundupan benih bening lobster berhasil dilakukan setelah rumah penyegaran dan packing yang berlokasi di Sentra land, Jalan Pisang Raya Blok K11 Nomor 2, Parung Panjang, Bogor digerebek.

"Atas laporan masyarakat serta pengamatan dari Angkatan Laut dan kami, pada 5 September atau Kamis lalu, pengawas perikanan dan Angkatan Laut melakukan penggerebekan aktifitas penyegaran dan packing BBL," kata Pung dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024).

"Penggerebekan dilakukan pada pukul 4 dini hari dan diamankan 6 pekerja packing dan BBK sebanyak 49.701 dengan nilai kurang lebih Rp7,4 miliar," lanjutnya.

Pung merinci, dari 49.701 ekor BBL, sebanyak 48.031 ekor merupakan lobster pasir, kemudian 745 ekor lobster mutiara, dan 925 ekor lobster jarong. Selain BBL, barang bukti yang disita termasuk juga 4 unit sepeda motor, koper, filter air, pompa, dan alat-alat penyegaran dan packing lainnya.

Modus operandi yang dilakukan menurut Pung adalah lokasi pengerebekan merupakan tempat transit dari lokasi penangkapan atau pengepul. BBL transit di lokasi ini kemudian dikeluarkan dari kantong dan disimpan dalam keranjang yang disusun dalam bak penampungan air laut.

Selanjutnya BBL akan dipacking ulang dengan packing kering dan disimpan dalam koper. Kemudian koper akan dibawa oleh kurir ke bandara untuk selanjutnya kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke negara lain.

"Jadi ada yang lewat udara ada juga lewat speedboat seperti yang kemarin kita gagalkan di Batang," ujar Pung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/21/320/1759889/mentan-jangan-biarkan-impor-bibit-masuk-indonesia-KcPuoCFwxW.jpg
Mentan: Jangan Biarkan Impor Bibit Masuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/30/320/1703169/siapkan-benih-gratis-kementan-anggarkan-rp2-1-triliun-aaSRJAyhvn.jpg
Siapkan Benih Gratis, Kementan Anggarkan Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/05/320/1684554/permintaan-jokowi-petani-bakal-dapat-benih-gratis-pada-2018-5E5o8nc2lM.jpg
Permintaan Jokowi: Petani Bakal Dapat Benih Gratis pada 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/17/320/1314477/produsen-akui-sulit-penuhi-kebutuhan-benih-cabai-HpxP5emySK.jpg
Produsen Akui Sulit Penuhi Kebutuhan Benih Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/17/320/1314465/hortindo-penuhi-60-pangsa-pasar-benih-nasional-jAn7164YrN.jpg
Hortindo Penuhi 60% Pangsa Pasar Benih Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/03/320/1113061/monsanto-beri-usd20-juta-untuk-pasar-benih-jagung-domestik-qCrZ8KtSni.jpg
Monsanto Beri USD20 Juta untuk Pasar Benih Jagung Domestik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement