HOME FINANCE PROPERTY

2 Investor Asing Groundbreaking Proyek di IKN Senilai Rp650 Miliar Bulan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:35 WIB
2 Investor Asing Groundbreaking Proyek di IKN Senilai Rp650 Miliar Bulan Ini
Groundbreaking IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni menyatakan ada 2 investor asing perdana pada groundbreaking di bulan September 2024 yang masuk ke proyek IKN. Total investasi dari kedua investor tersebut diperkirakan Rp650 miliar, dari negara China dan Australia.

Dia menyebut akan membangun berbagai macam proyek komersial di IKN. Seperti hotel, mall, apartemen, hingga sekolah. Investor asing yang masuk ini menjadi akan menjadi yang pertama masuk ke IKN, setelah groundbreaking dari investor lokal yang sudah dilakukan 7 kali sebelumnya.

"Kalau pak presiden datang ke IKN nanti (melakukan groundbreaking), sudah kita siapkan ada 2 investor asing. Dari China Rp500 miliar, dan ada Australia Rp150 miliar," ujar Raja Juli di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih jauh, Raja Juli merinci salah satu perusahaan asal Singapura yang akan berinvestasi ke IKN adalah Delonix Group, yang akan membangun mall, hotel, hingga apartemen dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar. Sedangkan perusahaan Australia berinvestasi melalui Australian Independent School untuk membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

Dia mengatakan groundbreaking pada tahap ke-8 ini targetnya akan dilakukan dengan menyesuaikan jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo ke IKN. Menurutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan ke IKN mulai Kamis 12 September mendatang.

Telusuri berita finance lainnya
