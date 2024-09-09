Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Berkantor 40 Hari di IKN Mulai Besok hingga H-1 Prabowo Dilantik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |08:54 WIB
Jokowi Berkantor 40 Hari di IKN Mulai Besok hingga H-1 Prabowo Dilantik
Presiden akan berkantor di IKN selama 40 hari (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi mulai berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai besok, 10 September hingga 19 Oktober 2024. Rencananya, Jokowi akan berkantor di IKN selama 40 hari dan kembali ke Jakarta H-1 pelantikan Prabowo-Gibran.

"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober), kemungkinan dari tanggal 10 (September) -19 (Oktober) dan ada beberapa di sela sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dikutip Senin (9/9/2024).

"Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian," sambungnya.

Heru menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berkantor di IKN hingga puluhan hari, tidak hanya bekerja tapi juga mengundang beberapa pihak untuk dapat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081/pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement