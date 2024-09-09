Jokowi Berkantor 40 Hari di IKN Mulai Besok hingga H-1 Prabowo Dilantik

JAKARTA – Presiden Jokowi mulai berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai besok, 10 September hingga 19 Oktober 2024. Rencananya, Jokowi akan berkantor di IKN selama 40 hari dan kembali ke Jakarta H-1 pelantikan Prabowo-Gibran.

"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober), kemungkinan dari tanggal 10 (September) -19 (Oktober) dan ada beberapa di sela sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dikutip Senin (9/9/2024).

"Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian," sambungnya.

Heru menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berkantor di IKN hingga puluhan hari, tidak hanya bekerja tapi juga mengundang beberapa pihak untuk dapat.