8 Perusahaan Siap Groundbreaking Proyek Baru di IKN, 2 dari Asing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:53 WIB
8 Perusahaan Siap Groundbreaking Proyek Baru di IKN, 2 dari Asing
Investasi di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni menyatakan ada sekitar 6 sampai 8 perusahaan yang siap untuk menjadi peserta groundbreaking tahap 8 pada bulan September 2024.

Dia mengaku saat ini belum diketahui total nilai investasi dari 8 perusahaan yang menjadi peserta groundbreaking tahap 8 tersebut. Sebab saat ini rencana tersebut masih dikoordinasikan dengan para calon investor.

Meski demikian, pada groundbreaking di Bulan September ini Raja Juli menyebutkan ada 2 perusahaan asing yang ikut menjadi peserta groundbreaking. Kedua investor asing tersebut telah diketahui komitmen investasinya, dengan perkiraan investasi senilai Rp650 miliar.

"Groundbreaking September ada sekitar 6-8 perusahaan, 2 diantaranya dari asing. Tanggalnya (groundbreaking) sedang dicocokan dengan Jadwal Presiden, kira kira setelah pak Presiden kesana," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/9/2024).

Adapun kedua investor asing tersebut akan membangun berbagai macam proyek komersial di IKN. Seperti hotel, mall, apartemen, hingga sekolah. Investor asing yang masuk ini menjadi akan menjadi yang pertama masuk ke IKN, setelah groundbreaking dari investor lokal yang sudah dilakukan 7 kali sebelumnya.

