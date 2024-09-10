7 Pinjol Rp200 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP

JAKARTA – 7 pinjol Rp200 ribu langsung cair tanpa KTP. Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) yang bisa jadi referensi aplikasi bila sedang butuh dana pinjaman dalam keadaan darurat.

Untuk melakukan peminjaman online hanya tinggal bermodalkan KTP. Walaupun sangat mudah tetapi harus tetap berwaspada dan memperhatikan risikonya, apakah pinjaman tersebut aman atau tidak.

Peminjam harus memperhatikan apakah jasa pinjaman online tersebut sudah berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut ini 7 pinjaman Rp200 ribu langsung cair tanpa KTP yang sudah dirangkum Okezone, Selasa (10/9/2024).

1. AdaKami

Aplikasi ini menyediakan pinjaman dari Rp200 ribu hingga Rp20 juta, dengan waktu pencairan dalam waktu 24 jam setelah pengajuan disetujui. Aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK