HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kementerian Baru, Anggaran dari Mana?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |15:24 WIB
Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kementerian Baru, Anggaran dari Mana?
Wamenkeu Thomas soal Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran akan membentuk Kementerian dan Lembaga baru. Salah satunya yakni Kementerian Perumahan.

Menurut Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pemerintahan saat ini telah memberikan ruang anggaran untuk pembentukan Kementerian/Lembaga baru menyusul revisi UU Kementerian Negara.

"Semua sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PANRB dan itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara handal," terangnya saat diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mendirikan beberapa lembaga baru, salah satunya Badan Penerimaan Negara.

Rencana itupun dipastikan Adik Kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
