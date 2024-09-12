Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nusron Wahid Calon Kuat Menteri Ketenagakerjaan Era Prabowo-Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |11:03 WIB
Nusron Wahid Calon Kuat Menteri Ketenagakerjaan Era Prabowo-Gibran
Nusron Wahid Calon Kuat Menteri Ketenagakerjaan Era Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Anggota DPR dari Partai Golkar Nusron Wahid menjadi calon kuat Menteri Ketenagakerjaan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini dibocorkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Bamsoet menyebut Nusron termasuk salah satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan meski ingin sebagai Menteri Perhubungan. Nusron berpeluang menjadi menteri dari jatah Partai Golkar.

"Selamat kepada Pak Nusron, calon Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, beliau hendaknya Menteri Perhubungan," tutur Bamsoet saat membuka Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, dikutip, Kamis (12/9/2024).

Nusron juga pada 2014 hingga 2019 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Selain Nusron, Bamsoet juga mengenalkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi sebagai salah satu kandidat menteri. Tak hanya itu, Bamsoet bahkan menyebut PAN mendapat lima jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Halaman:
1 2
