Jokowi Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN

Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN. (foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pagi ini.

Dalam pengantarnya, Jokowi menyebut sidang kabinet hari ini merupakan sidang terkahir dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini adalah sidang kabinet terakhir dari kabinet Indonesia maju," kata Jokowi dalam pengantarnya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/9/2024).

Jokowi mengucapkan terimakasih kepada para kabinetnya yang telah bekerja edal menjelankam program dan visinya.

"Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras dedikasi dari bapak ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada," ungkapnya.

BACA JUGA: Jokowi dan Prabowo Kompak Kunker Bareng ke IKN

Jokowi juga mengingatkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 semua tugas menteri kabinet akan berakhir. Dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.