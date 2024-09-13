Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SKK Migas-KKKS Kenalkan Industri Hulu Migas ke Mahasiswa

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |09:17 WIB
SKK Migas-KKKS Kenalkan Industri Hulu Migas ke Mahasiswa
SKK Migas-KKKS Beri Kuliah Umum di Universitas Sumatera Utara Medan. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

MEDAN - SKK Migas dan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Sumatera Utara Medan. Mahasiswa diharapkan dapat belajar secara langsung tentang industri hulu migas dari praktisi migas.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro mengatakan industri migas memiliki kewajiban untuk terus mengenalkan program-program hulu migas kepada mahasiswa agar mereka memiliki pemahaman dan terus belajar tentang industri migas.

“Jika setelah kuliah ingin masuk ke industri hulu migas, pahami dulu industri ini dan apa saja kebutuhannya, sehingga bisa diterima dan dapat seleksi dengan baik,” kata Hudi, Jumat (13/9/2024).

Menurut Hudi, sudah banyak alumni-alumni Universitas Sumatera Utara yang masuk dan bekerja di Industri migas atau di KKKS. Pada kesempatan ini Hudi juga menjelaskan dan memberikan pengenalan sektor hulumigas dan mendapat antusias dari mahasiswa.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan yang didampingi Dekan Fakultas Hukum Mahmul Siregar mengatakan, kegiatan ini sangat penting agar mahasiswa dan dosen untuk lebih memahami dinamika dan perkembangan di sektor hulu migas.

Menurut Wakil Rektor, Acara ini memberikan kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa Universitas Sumatera Utara untuk belajar langsung dari para ahli di bidang migas, sambil memahami peran strategis sektor ini dalam pembangunan nasional serta mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga profesional dan kompeten, inovatif di masa depan.

