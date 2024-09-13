Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024, Cek di Sini

JAKARTA - Jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 menarik untuk diketahui. Pendaftaran CPNS 2024 sudah ditutup pada Selasa 10 September 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengumumkan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024. Para pelamar bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 mulai besok, Sabtu 14 September hingga 19 September 2024.

Pelamar dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 di sscasn.bkn.go.id atau di website resmi instansi.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024 bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 16 Oktober - 14 November 2024.

Berikut Penyesuaian Jadwal Seleksi CPNS 2024