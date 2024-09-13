Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024, Cek di Sini

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |10:05 WIB
Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024, Cek di Sini
Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 menarik untuk diketahui. Pendaftaran CPNS 2024 sudah ditutup pada Selasa 10 September 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengumumkan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024. Para pelamar bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 mulai besok, Sabtu 14 September hingga 19 September 2024.

Pelamar dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 di sscasn.bkn.go.id atau di website resmi instansi.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024 bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 16 Oktober - 14 November 2024.

Berikut Penyesuaian Jadwal Seleksi CPNS 2024

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement