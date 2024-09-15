JAKARTA - 10 pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah. Pinjaman Online (Pinjol) menjadi sebuah solusi yang dimanfaatkan masyarakat saat memerlukan dana dengan cepat.
Perlu diperhatikan, memilih pinjol yang aman dan juga memiliki bunga rendah sangatlah penting untuk menghindari beban finansial terbilang berlebihan.
Okezone telah merangkum 10 Pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah.
1. AdaPundi
Bunga: 0,3% per hari
Tenor: 30-260 hari
Nominal Pinjaman: Hingga Rp100 juta
2. Easycash
Bunga: Maksimal 24% per tahun
Biaya Administrasi: 10% di awal pencairan
Tenor: mulai dari 1 bulan hingga 9 bulan
3. DanaRupiah
Bunga: Sekitar 14%-18% per tahun
Tenor: Bervariasi mulai dari 26 hari, 30 hari, 90 hari, hingga 180 hari
Nominal Pinjaman: Hingga Rp25 juta
4. Kredit Pintar
Bunga: Mulai dari 0,83% per bulan
Tenor: 6-12 bulan
Nominal Pinjaman: Rp2 juta sampai Rp10 juta
5. Akulaku
Bunga: Mulai dari 0,88% per bulan
Tenor: 6-12 bulan
Nominal Pinjaman: Rp2 juta hingga Rp10 juta
6. Jenius Flexi Cash
Bunga: 1,75%-2,25% per bulan
Tenor: 1-36 bulan
Nominal Pinjaman: Rp2,5 juta hingga Rp50 juta