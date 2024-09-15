Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Pinjol Bayar Bulanan dengan Bunga Rendah

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |11:17 WIB
10 Pinjol Bayar Bulanan dengan Bunga Rendah
Pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah. Pinjaman Online (Pinjol) menjadi sebuah solusi yang dimanfaatkan masyarakat saat memerlukan dana dengan cepat.

Perlu diperhatikan, memilih pinjol yang aman dan juga memiliki bunga rendah sangatlah penting untuk menghindari beban finansial terbilang berlebihan.

Okezone telah merangkum 10 Pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah.

1. AdaPundi

Bunga: 0,3% per hari

Tenor: 30-260 hari

Nominal Pinjaman: Hingga Rp100 juta

2. Easycash

Bunga: Maksimal 24% per tahun

Biaya Administrasi: 10% di awal pencairan

Tenor: mulai dari 1 bulan hingga 9 bulan

3. DanaRupiah

Bunga: Sekitar 14%-18% per tahun

Tenor: Bervariasi mulai dari 26 hari, 30 hari, 90 hari, hingga 180 hari

Nominal Pinjaman: Hingga Rp25 juta

4. Kredit Pintar

Bunga: Mulai dari 0,83% per bulan

Tenor: 6-12 bulan

Nominal Pinjaman: Rp2 juta sampai Rp10 juta

5. Akulaku

Bunga: Mulai dari 0,88% per bulan

Tenor: 6-12 bulan

Nominal Pinjaman: Rp2 juta hingga Rp10 juta

6. Jenius Flexi Cash

Bunga: 1,75%-2,25% per bulan

Tenor: 1-36 bulan

Nominal Pinjaman: Rp2,5 juta hingga Rp50 juta

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement