10 Pinjol Bayar Bulanan dengan Bunga Rendah

, Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |11:17 WIB

Pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah (Foto: Freepik)

JAKARTA - 10 pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah. Pinjaman Online (Pinjol) menjadi sebuah solusi yang dimanfaatkan masyarakat saat memerlukan dana dengan cepat.

Perlu diperhatikan, memilih pinjol yang aman dan juga memiliki bunga rendah sangatlah penting untuk menghindari beban finansial terbilang berlebihan.

Okezone telah merangkum 10 Pinjol bayar bulanan dengan bunga rendah.

1. AdaPundi

Bunga: 0,3% per hari

Tenor: 30-260 hari

Nominal Pinjaman: Hingga Rp100 juta

2. Easycash

Bunga: Maksimal 24% per tahun

Biaya Administrasi: 10% di awal pencairan

Tenor: mulai dari 1 bulan hingga 9 bulan

3. DanaRupiah

Bunga: Sekitar 14%-18% per tahun

Tenor: Bervariasi mulai dari 26 hari, 30 hari, 90 hari, hingga 180 hari

Nominal Pinjaman: Hingga Rp25 juta

4. Kredit Pintar

Bunga: Mulai dari 0,83% per bulan

Tenor: 6-12 bulan

Nominal Pinjaman: Rp2 juta sampai Rp10 juta

5. Akulaku

Bunga: Mulai dari 0,88% per bulan

Tenor: 6-12 bulan

Nominal Pinjaman: Rp2 juta hingga Rp10 juta

6. Jenius Flexi Cash

Bunga: 1,75%-2,25% per bulan

Tenor: 1-36 bulan

Nominal Pinjaman: Rp2,5 juta hingga Rp50 juta