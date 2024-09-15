7 Pinjol Legal Dana Aman Tanpa KTP Langsung Cair

JAKARTA - 7 pinjol legal dana aman tanpa KTP langsung cair. Beberapa pinjaman online atau pinjol ini bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan dana.

Namun dengan banyaknya pinjol ilegal membuat masyarakat harus lebih berhati-hati agar terhindar dari risiko penagihan yang terbilang kasar dan juga bunga yang sangat tinggi.

Okezone telah merangkum 7 pinjol legal dana aman tanpa KTP langsung cair

1. Kredit Pintar

Kredit Pintar menawarkan sebuah pinjaman dengan bunga yang rendah dan juga proses pencairan cepat, Kredit Pintar juga sudah tedaftar di OJK

2. Easycash

Easycash memberikan tawaran pinjaman dengan limit yang luas dan juga proses pengajuan yang mudah

3. Uang Me

Uang Me menawarkan pinjaman dan terbilang proses pengajuan yang mudah serta pencairan yang cepat

4. Cairin

Cairin adalah sebuah aplikasi pinjaman online yang tidak memerlukan verifikasi wajah, dan juga memiliki limit hingga Rp50 juta dan pencairan yang cepat.