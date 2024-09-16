Anindya Bakrie Klaim Jabatan Ketua Umum Kadin Sudah Sesuai Aturan

JAKARTA - Anindya Novyan Bakrie mengklaim jabatan Ketua Umum Kadin yang dia emban sudah sesuai dengan aturan. Anindya Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kemarin.

"Munaslub ini adalah inisiatif dari KADIN daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," katanya.

Dia mengaku akan terbuka dengan kubu Arsyad Rasjid. Dia mengaku menjadi Ketua Umum bukan hanya untuk kelompok yang mendukungnya saja tai juga kelompok yang lainnya.