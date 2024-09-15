Jadi Ketum Kadin, Anindya Bakrie Janji Rangkul Semua Kelompok Pengusaha

JAKARTA - Munaslub Kadin memutuskan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029. Penunjukan Anindya Bakrie ini menuai polemik.

Anindya dianggap telah secara paksa melengserkan posisi Ketua Umum sebelumnya, Arsjad Rasjid sehingga menyebabkan pecahnya tubuh Kadin menjadi dua kelompok, yakni kelompok pro Anindya dan kelompok pro Arsjad.

Namun, menanggapi pecahnya kubu Kadin antara dirinya dengan Arsjad, Anindya mengaku mengerti dan menegaskan tetap akan terbuka untuk kubu lainnya. Ia menekankan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum bukan hanya untuk kelompok yang mendukungnya saja tapi juga yang lainnya.

"Selalu terbuka. Karena bukan saja menjadi Ketua Umum, untuk yang hadir pada Munaslub itu, baik Kadin Daerah maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Karena tujuan Kadin untuk mempersatukan dunia usaha bukan sebaliknya, tentu kita akan membuka diri untuk tema teman yang belum ada di sini," terangnya dalam dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).