Jadi Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie: Sudah Sesuai Aturan

JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. Melengserkan Arsjad Rasjid, Anindya memastikan jabatannya tersebut didapat melalui Munaslub yang sesuai aturan.

"Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," katanya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Minggu (15/9/2024).

Menanggapi pecahnya kubu Kadin antara dirinya dengan Arsjad, Anindya mengaku mengerti dan menegaskan tetap akan terbuka untuk kubu lainnya. Ia menekankan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum bukan hanya untuk kelompok yang mendukungnya saja tai juga kelompok yang lainnya.