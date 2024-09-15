Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Hasil Munaslub, Arsjad Rasjid: Tak Ada Urusan Politik

JAKARTA - Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin baru tidak sah. Dia pun mengatakan, hiruk pikuk Kadin yang diisukan alami intervensi ini sebatas adanya kepentingan segelintir orang yang hendak mengambil alih Kadin Indonesia.

Arsjad menegaskan, adanya isu Kadin Indonesia tidak selaras dengan pemerintahan terpilih atau berseberangan secara politik, itu tidak benar. Ia pun mengungkapkan bahwa Kadin Indonesia itu organisasi yang independen berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

"Kami tegaskan kembali, situasi Kadin saat ini tidak ada urusan politik, tidak ada intervensi," tegas Arsjad saat jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Arsjad juga menjelaskan atas perihal penyelenggaraan Munaslub yang dihelat pada Sabtu (14/9/2024) di ST. Regis Hotel kemarin, Kadin yang digawangi oleh Arsjad Rasjid pun angkat bicara. Kubu Arsjad pun menghelat konferensi pers di Menara Kadin pada hari Minggu ini (15/9/2024), namun mendadak dibatalkan.

Lokasi konferensi pers pun dipindah ke Hotel JS Luwansa, yang lokasinya tak jauh dari Menara Kadin. Arsjad pun mengakui, konpers tersebut dihalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Seperti teman-teman media ketahui, kami awalnya hendak mengadakan konferensi pers di Menara Kadin, lantai 3. Namun ada sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab menghalangi acara tersebut," ungkap Arsjad.