Munaslub Ilegal, Arsjad Rasjid Diusir Anindya Bakrie dari Menara Kadin

JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum ditanggapi oleh Kadin kubu Arsjad Rasjid. Diketahui, Arsjad Rasjid telah terpilih sebagai Ketua Kadin masa bakti 2021-2026, yang masa jabatannya masih berjalan hingga saat ini.

Kadin yang digawangi oleh Arsjad Rasjid pun angkat bicara soal penyelenggaraan Munaslub yang dihelat kemarin di ST. Regis Hotel. Kubu Arsjad pun menghelat konferensi pers di Menara Kadin pada hari Minggu ini (16/9/2024), namun mendadak dibatalkan.

Lokasi konferensi pers pun dipindah ke Hotel JS Luwansa, yang lokasinya tak jauh dari Menara Kadin. Arsjad pun mengakui, konpers tersebut dihalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Seperti teman-teman media ketahui, kami awalnya hendak mengadakan konferensi pers di Menara Kadin, lantai 3. Namun ada sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab menghalangi acara tersebut," ungkap Arsjad.

Arsjad menjelaskan, pihaknya tidak terima dengan penyelenggaraan Munaslub Kadin yang tidak bertanggung jawab kemarin. Dia mengatakan Kadin Indonesia tidak mengakui Munaslub tersebut.

"Kami tidak mengakui Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu kemarin. Hanya ada Satu Kadin Indonesia, organisasi yang independen dan diatur oleh Kepres Nomor 18 Tahun 2022," katanya.