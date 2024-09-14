Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Undangan Munaslub Kadin 2024 Tak Sah, Arsjad Rasjid Tetap Jadi Ketua Umum

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:49 WIB
Undangan Munaslub Kadin 2024 Tak Sah, Arsjad Rasjid Tetap Jadi Ketua Umum
Arsjad Rasjid Tetap Ketum Kadin. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Hanafi menegaskan kabar soal undangan musyarawah luar biasa (Munaslub) yang beredar hari ini tidak sah. Dirinya meminta pengurus untuk tidak menghadiri undangan tersebut.

“Kami sampaikan undangan Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah tidak benar. Setiap undangan resmi dari Kadin harus disampaikan secara resmi dalam surat berkop surat Kadin,” kata Yukki, dikutip dari Antara, Sabtu (14/9/2024).

Dia menambahkan, penyelenggaraan dan menghadiri Munaslub yang tidak sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Kadin tidak memiliki keabsahan secara hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran organisasi.

Sesuai AD/ART yang disahkan melalui Keppres RI No 18 tahun 2022, organisasi pelaku bisnis selama ini selalu menjadi mitra strategis pemerintah.

Dia menjelaskan, di saat Indonesia menghadapi tantangan pandemi COVID-19, Kadin Indonesia justru mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi melalui berbagai inisiatif.

“Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia membantu pelaksanaan Vaksin Gotong Royong yang berhasil mencapai lebih dari 4,2 juta dosis, dan mendirikan Rumah Oksigen, fasilitas kesehatan semipermanen pertama di Indonesia,” ujar Yukki.

Untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen, Kadin Indonesia mengambil langkah konkrit melalui Gerakan Kemitraan UMKM Naik Kelas dan peluncuran Wiki Wirausaha.

Melalui program ini, lebih dari 600 UMKM telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dan lebih dari 200 UMKM telah menyelesaikan pelatihan ekspor bersertifikat.

Sementara itu, di level internasional, Kadin Indonesia menjadi jembatan pemerintah dan berpartisipasi di World Economic Forum 2022 yang diadakan di Davos, Swiss dan terlibat dalam gelaran B20, yang berhasil mendatangkan 69 delegasi negara dan lebih dari 3.000 pemimpin bisnis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement