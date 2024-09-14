Undangan Munaslub Kadin 2024 Tak Sah, Arsjad Rasjid Tetap Jadi Ketua Umum

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Hanafi menegaskan kabar soal undangan musyarawah luar biasa (Munaslub) yang beredar hari ini tidak sah. Dirinya meminta pengurus untuk tidak menghadiri undangan tersebut.

“Kami sampaikan undangan Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah tidak benar. Setiap undangan resmi dari Kadin harus disampaikan secara resmi dalam surat berkop surat Kadin,” kata Yukki, dikutip dari Antara, Sabtu (14/9/2024).

Dia menambahkan, penyelenggaraan dan menghadiri Munaslub yang tidak sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Kadin tidak memiliki keabsahan secara hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran organisasi.

BACA JUGA: Hasil Munaslub 2024 Putuskan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin

Sesuai AD/ART yang disahkan melalui Keppres RI No 18 tahun 2022, organisasi pelaku bisnis selama ini selalu menjadi mitra strategis pemerintah.

Dia menjelaskan, di saat Indonesia menghadapi tantangan pandemi COVID-19, Kadin Indonesia justru mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi melalui berbagai inisiatif.

“Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia membantu pelaksanaan Vaksin Gotong Royong yang berhasil mencapai lebih dari 4,2 juta dosis, dan mendirikan Rumah Oksigen, fasilitas kesehatan semipermanen pertama di Indonesia,” ujar Yukki.

Untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen, Kadin Indonesia mengambil langkah konkrit melalui Gerakan Kemitraan UMKM Naik Kelas dan peluncuran Wiki Wirausaha.

BACA JUGA: Kadin Daerah Minta Munaslub Segera Digelar

Melalui program ini, lebih dari 600 UMKM telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dan lebih dari 200 UMKM telah menyelesaikan pelatihan ekspor bersertifikat.

Sementara itu, di level internasional, Kadin Indonesia menjadi jembatan pemerintah dan berpartisipasi di World Economic Forum 2022 yang diadakan di Davos, Swiss dan terlibat dalam gelaran B20, yang berhasil mendatangkan 69 delegasi negara dan lebih dari 3.000 pemimpin bisnis.