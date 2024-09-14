Hasil Munaslub 2024 Putuskan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin

JAKARTA - Anindya Bakrie ditetapkan menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penetapan dilakukan dalam Munaslub Kadin 2024.

"Saya ucapkan terimakasih. Saya berharap Jadi Ketua Umum untuk semuanya," kata Anindya, dikutip dari Instagramnya, Sabtu (14/92024).

Dirinya mengaku terharu dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024. Dirinya pun berharap dapat dukungan dari semua pihak.

"Terimakasih tentunya kepada Pak Ketua MPR, ayahanda dan semua yang ada di sini, meluangkan waktu hari Sabtu. Dari lubuk hati mendalam terimakasih," ujarnya.

Sebelumnya, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin mendesak segera digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Desakan itu muncul menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin, untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain oleh pengurus Kadin Daerah, desakan munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha. Mereka meminta Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk segera menggelar Munaslub.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan," ujar Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

Thomas menegaskan, Kadin Provinsi seluruh Indones bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

"Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia," tegas Thomas.