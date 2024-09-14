Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hasil Munaslub 2024 Putuskan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:45 WIB
Hasil Munaslub 2024 Putuskan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin
Munaslub Kadin 2024 Angkat Anindya Bakrie Jadi Ketum. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anindya Bakrie ditetapkan menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penetapan dilakukan dalam Munaslub Kadin 2024.

"Saya ucapkan terimakasih. Saya berharap Jadi Ketua Umum untuk semuanya," kata Anindya, dikutip dari Instagramnya, Sabtu (14/92024).

Dirinya mengaku terharu dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024. Dirinya pun berharap dapat dukungan dari semua pihak.

"Terimakasih tentunya kepada Pak Ketua MPR, ayahanda dan semua yang ada di sini, meluangkan waktu hari Sabtu. Dari lubuk hati mendalam terimakasih," ujarnya.

Sebelumnya, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin mendesak segera digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Desakan itu muncul menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin, untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain oleh pengurus Kadin Daerah, desakan munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha. Mereka meminta Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk segera menggelar Munaslub.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan," ujar Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

Thomas menegaskan, Kadin Provinsi seluruh Indones bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

"Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia," tegas Thomas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement