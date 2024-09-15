Sumber Kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid yang Berebut Jabatan Ketum Kadin

JAKARTA - Sumber kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid yang tengah berebut jabatan Ketua Umum Kadin. Keduanya sama-sama mengklaim memiliki jabatan Ketua Umum Kadin.

Anindya Novyan Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kemarin.

Sementara itu, Arsjad mengklaim masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin hingga 2026. Dia bahkan mengatakan Munaslub Kadin kubu Anindya Bakrie sebagai penyelenggaraan ilegal.

Sama-sama pengusaha sukses, menarik untuk mengetahui apa saja sumber kekayaan dua Ketum Kadin ini. Dirangkum Okezone, Minggu (15/9/2024), berikut adalah sumber kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid.

Sumber kekayaan Arsjad

Arsjad adalah salah satu pengusaha sukses Indonesia yang banyak dikenal, dengan memiliki kekayaan mencapai triliunan rupiah. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2021-2026.

Arsjad juga dikenal sebagai jajaran direksi PT Indika Energy Tbk. Meski tidak wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Arsjad Rasjid dikenal memiliki aset triliunan, terutama dari kepemilikan sahamnya di Indika Energy Tbk.

Arsjad Rasjid memulai kariernya sebagai pengusaha sejak tahun 2005, dan kesuksesannya membawanya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2021-2026. Keterlibatannya dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo juga menunjukkan pengakuan atas kemampuannya yang dianggap mumpuni dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.