Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid yang Berebut Jabatan Ketum Kadin

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |18:23 WIB
Sumber Kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid yang Berebut Jabatan Ketum Kadin
Sumber kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid (Foto: Antara Foto/Asprilla/Aditya)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid yang tengah berebut jabatan Ketua Umum Kadin. Keduanya sama-sama mengklaim memiliki jabatan Ketua Umum Kadin.

Anindya Novyan Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kemarin.

Sementara itu, Arsjad mengklaim masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin hingga 2026. Dia bahkan mengatakan Munaslub Kadin kubu Anindya Bakrie sebagai penyelenggaraan ilegal.

Sama-sama pengusaha sukses, menarik untuk mengetahui apa saja sumber kekayaan dua Ketum Kadin ini. Dirangkum Okezone, Minggu (15/9/2024), berikut adalah sumber kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid.

Sumber kekayaan Arsjad

Arsjad adalah salah satu pengusaha sukses Indonesia yang banyak dikenal, dengan memiliki kekayaan mencapai triliunan rupiah. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2021-2026.

Arsjad juga dikenal sebagai jajaran direksi PT Indika Energy Tbk. Meski tidak wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Arsjad Rasjid dikenal memiliki aset triliunan, terutama dari kepemilikan sahamnya di Indika Energy Tbk.

Arsjad Rasjid memulai kariernya sebagai pengusaha sejak tahun 2005, dan kesuksesannya membawanya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2021-2026. Keterlibatannya dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo juga menunjukkan pengakuan atas kemampuannya yang dianggap mumpuni dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement