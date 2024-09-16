Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Macet Horor Puncak, 42 Ribu Lewat Gerbang Tol Ciawi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:37 WIB
Macet Horor Puncak, 42 Ribu Lewat Gerbang Tol Ciawi
Macet Horor Puncak. (foto: Okezone.com/Weekdaystraveler)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Puncak Bogor macet total pada libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 14-16 September 2024. Bahkan ada wisatawan yang meninggal di tengah kemacetan parah tersebut.

Berdasarkan data Jasa Marga, pantuan volume transaksi di GT Ciawi 1 mengalami peningkatan sebanyak 42.265 kendaraan atau naik sebesar 32,62% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 31.870 kendaraan.

Jasa Marga juga mencatat sebanyak 120.949 kendaraan atau secara umum meningkat 3,04% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 117.377 kendaraan.

Transaksi yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta yang melalui GT Cengkareng dan GT Benda Utama mengalami penurunan, namun volume transaksi kendaraan yang menuju Puncak atau Sukabumi dan sekitarnya mengalami kenaikan.

Adapun rinciannya, sebagai berikut:

1. GT Ciawi 1

Pantuan volume transaksi di GT Ciawi 1 mengalami peningkatan, yakni sebanyak 42.265 kendaraan atau naik sebesar 32,62% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 31.870 kendaraan.

2. GT Benda Utama

Volume lalu lintas transaksi di GT Benda Utama sebanyak 15.940 kendaraan atau lebih rendah sebesar 3.33% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 16.489 kendaraan.

3. GT Cengkareng

Pantauan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 62.744 kendaraan atau lebih rendah sebesar 9.09% terhadap lalu lintas transaksi normal 69.018 kendaraan.

Sedangkan pantuan volume lalin di ruas tol Jawa Barat pada 15 September 2024, tercatat total sebanyak 134.541 kendaraan atau meningkat sebanyak 8,02% terhadap volume lalu lintas transaksi normal yaitu 124.557 kendaraan yang melakukan transaksi tol di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya yang melalui jalan tol ruas Padaleunyi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
