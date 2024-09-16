Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji Pemain Mahal Timnas Indonesia Thom Haye di Klub Baru Almere City FC

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |10:27 WIB
Segini Gaji Pemain Mahal Timnas Indonesia Thom Haye di Klub Baru Almere City FC
Segini gaji pemain mahal Timnas Indonesia Thom Haye di klub baru Almera City FC(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji pemain mahal Timnas Indonesia Thom Haye di klub baru Almere City FC. Pemain Timnas Indonesia itu diketahui mendapat kontrak dengan durasi satu musim.

Sebelumnya, Thom Haye memperkuat SC Heerenveen. Namun, dia memutuskan berpisah dengan tim tersebut untuk mencari pengalaman baru. Lantas berapa gaji yang didapatkannya?

Ternyata segini gaji pemain mahal Timnas Indonesia Thom Haye di klub baru Almere City FC cukup besar. Diperkirakan, pemain Timnas Indonesia ini memiliki harga pasar mencapai Rp52,13 miliar untuk kontrak satu musimnya di klub. Angka tersebut menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah Almere City.

Sementara itu, pemain kelahiran 9 Februari 1995 tersebut pernah bermain untuk Heerenveen di Belanda. Di musim ini, sang gelandang berusia 28 tahun memainkan total 36 pertandingan dengan mencetak tiga gol dan tiga assist.

Thom Haye mempunyai nama lengkap Thom Jan Marinus Haye. Dia diketahui mempunyai darah Indonesia dari kakek sang ibu yang asal Sulawesi.

Nama Thom Haye pernah berkibar di usia muda. Sebab, ia merupakan bagian dari Skuad Belanda U-17 ketika menjuarai Euro U-17 2011 dan 2012.

Halaman:
1 2
