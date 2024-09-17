Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Keren! Subholding Upstream Pertamina Borong Penghargaan SKK Migas Award 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:12 WIB
Keren! Subholding Upstream Pertamina Borong Penghargaan SKK Migas Award 2024
Subholding Upstream Pertamina Borong Penghargaan SKK Migas Award 2024. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina patut berbangga atas capaian dan kinerja dari seluruh anak perusahaan dan afiliasinya yang berhasil mendapatkan perhatian penuh dan berbuah penghargaan dari pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dalam ajang malam penghargaan 'SKK MIGAS Award 2024', Selasa (10/9/2024).

Dalam ajang penghargaan yang digelar oleh SKK Migas di Intercontinental Pondok Indah Jakarta ini, entitas yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina berhasil memborong banyak penghargaan, yaitu:

Kategori The Best Continuous Improvement/Innovation in Information Technology

- PT Pertamina Hulu Rokan

Assurance and Consulting Excellent (ACE) Award

- PT Pertamina Hulu Rokan

Integrity Compliance and Ethics (ICE) Award

- PT Pertamina Hulu Mahakam

The Best Inventory Management

- PT Pertamina Hulu Mahakam

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/03/452/657828/Fg43J05uXC.jpg
Pertamina EP rugi 20 ribu barel sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/01/452/656910/P8HEmlKWwD.jpg
Mobil SPBU Pertamina Dex siap kelilingi Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/01/452/656908/dwdmGGfAKi.jpg
Pertamax Racing bisa dinikmati di Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/01/452/656811/lyhAu0TTG6.jpg
Pertamina Dex rambah kota Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/29/452/656074/O8U41JHmcT.jpg
Ramadan & Lebaran, BBM & gas dijamin aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/29/452/655944/3CDdUee5V0.jpg
Pertamina-Basarnas tekan risiko kecelakaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement