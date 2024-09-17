Keren! Subholding Upstream Pertamina Borong Penghargaan SKK Migas Award 2024

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina patut berbangga atas capaian dan kinerja dari seluruh anak perusahaan dan afiliasinya yang berhasil mendapatkan perhatian penuh dan berbuah penghargaan dari pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dalam ajang malam penghargaan 'SKK MIGAS Award 2024', Selasa (10/9/2024).

Dalam ajang penghargaan yang digelar oleh SKK Migas di Intercontinental Pondok Indah Jakarta ini, entitas yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina berhasil memborong banyak penghargaan, yaitu:

Kategori The Best Continuous Improvement/Innovation in Information Technology

- PT Pertamina Hulu Rokan

Assurance and Consulting Excellent (ACE) Award

- PT Pertamina Hulu Rokan

Integrity Compliance and Ethics (ICE) Award

- PT Pertamina Hulu Mahakam

The Best Inventory Management

- PT Pertamina Hulu Mahakam