Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ditunjuk sebagai Pemenang Lelang WK Melati, Bentuk Komitmen Pertamina Dukung Ketahanan Energi Nasional

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:42 WIB
Ditunjuk sebagai Pemenang Lelang WK Melati, Bentuk Komitmen Pertamina Dukung Ketahanan Energi Nasional
Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Subholding Upstream Pertamina, berhasil memenangkan lelang Wilayah Kerja (WK) Melati (Foto: Dok Pertamina Hulu Energi)
A
A
A

Kuta Selatan, Bali – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Subholding Upstream Pertamina, berhasil memenangkan lelang Wilayah Kerja (WK) Melati, bersama-sama mitra konsorsium Sinopec International Energy Investment Holdings Limited dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited. Pengumuman Pemenang Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2024 disampaikan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana bertepatan dengan acara Indonesia-China Energy Forum ke-7 (ICEF) di Bali Selasa (3/9/2024).

WK Melati yang dimenangkan oleh konsorsium PHE menyumbang proporsi yang signifikan terhadap total investasi lelang WK Migas Tahap I Tahun 2024 dengan Komitmen Pasti senilai USD12.700.000 dan bonus tanda tangan senilai USD200.000.

WK Melati didahului oleh pelaksanaan Studi Bersama (Joint Study) oleh PHE dengan mitra sebelumnya di tahun 2023 sampai selanjutnya dilelang pada Mei 2024 dan berikutnya diumumkan pemenang pada awal September 2024. WK ini berlokasi di lepas pantai dan daratan yang meliputi area seluas 8.453,7 km2 dengan estimasi sumber daya 850 juta barrel minyak dan 4,7 triliun cubic feet gas dalam dokumen lelang.

Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim, menyatakan bahwa penunjukan  WK Melati oleh Pemerintah kepada konsorsium PHE dan mitra merupakan wujud dukungan penting dari Pemerintah dalam upaya keberlanjutan Pertamina untuk terus mengembangkan potensi eksplorasi dalam negeri.

“Kami percaya bahwa amanah pengelolaan WK Melati dari Pemerintah dan juga rangkaian amanah pengelolaan WK eksplorasi sebelumnya seperti WK West Ganal, WK Peri Mahakam, serta WK Bunga merupakan amanah yang perlu kami jaga untuk kami realisasikan potensinya sebaik-baiknya menggunakan teknologi dan operasi yang unggul agar Pertamina terus menambah jumlah sumber daya migas domestik demi ketahanan energi nasional," ujarnya.

 Dia menambahkan PHE saat ini terus mengeksplor potensi yang berada di Indonesia Timur serta laut dalam, dan WK Melati sendiri merupakan new play frontier basin yang apabila berhasil dibuktikan memiliki potensi cadangan migas yang komersial, diharapkan dapat menjadi pembuka lead dan prospect baru di wilayah sekitar yang dapat menjadikan Sulawesi sebagai sweetspot migas berikutnya.

PHE pada tahun 2023 telah memberikan kontribusi 68% dari produksi minyak nasional serta 33% dari produksi gas nasional melalui upaya pengembangan aset secara optimal. Sebagai upaya menjaga laju produksi migas masa depan dan demi ketahanan energi nasional, akuisisi terhadap WK Eksplorasi merupakan salah satu strategi bisnis andalan PHE. Upaya tersebut juga dilakukan dalam rangka untuk memperkuat posisi Pertamina sebagai pemain utama produksi migas domestik dan untuk terus meningkatkan profitabilitas Perusahaan dalam memberi nilai tambah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191800//pertamina-Uxwo_large.jpg
Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191795//bri_peduli-pxvl_large.jpg
Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement