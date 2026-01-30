Advertisement
HOME FINANCE

7 Aplikasi Saham Terbaik yang Aman, Legal, dan Cocok untuk Pemula

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:57 WIB
7 Aplikasi Saham Terbaik yang Aman, Legal, dan Cocok untuk Pemula
Ilustrasi aplikasi saham. (Foto: dok Freepik/jannoon028)
JAKARTA - Minat masyarakat terhadap investasi saham terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat kebutuhan akan aplikasi saham terbaik semakin penting, terutama bagi pemula yang ingin berinvestasi dengan aman dan praktis. Dengan menggunakan aplikasi yang tepat, kamu bisa memantau pergerakan harga saham, melakukan transaksi secara real-time, hingga mengelola portofolio dengan lebih mudah.

Berikut ini adalah daftar aplikasi saham terbaik di Indonesia tahun ini yang layak dipertimbangkan, mulai dari yang ramah pemula hingga yang memiliki fitur lanjutan.

Reku

Reku menempati posisi pertama sebagai aplikasi saham terbaik karena menawarkan kemudahan investasi saham Amerika Serikat dalam satu platform yang simpel dan aman. Reku sudah terdaftar di BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK, sehingga legalitasnya jelas dan terpercaya.

Melalui Reku, pengguna bisa membeli saham-saham AS populer seperti Apple, Google, Tesla, Nvidia, Nike, Roblox, Ferrari hingga Starbucks dengan modal mulai 1 Dolar AS saja. Selain itu tersedia juga ratusan ETF populer seperti ETF Silver (SLV), QQQ, SPY, ETF Indonesia (EIDO), ACWI, SMH, dan masih banyak lagi 

Sebagai aplikasi saham terbaik, Reku juga dilengkapi fitur Reku Packs, yaitu paket investasi saham yang sudah dikurasi berdasarkan tema tertentu, sehingga cocok untuk pemula yang ingin diversifikasi tanpa ribet. 

Halaman:
1 2 3
