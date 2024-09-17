Jokowi Siap Bertemu dengan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang Berebut Jabatan Ketum Kadin

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terbuka kepada siapa pun pihak yang ingin menemuinya, khususnya terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kadin. Saat ini Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid berebut jabatan ketua umum Kadin.

"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Namun, Jokowi menekankan bahwa permasalahan di Kadin untuk diselesaikan secara internal. "Tapi sekali lagi selesaikan masalah kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid yang mengadukan soal kisruh di Kadin.

"Belum sampai di meja saya," kata Jokowi.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid bakal mengadukan kisruh dualisme kepemiminan kepada Presiden Jokowi. Dia mengaku telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengambil sikap terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Sedangkan Anindya Bakrie bakal melapor kepada Presiden Jokowi seusai terpilih menjadi Ketum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9/2024).