Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Siap Bertemu dengan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang Berebut Jabatan Ketum Kadin

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |10:55 WIB
Jokowi Siap Bertemu dengan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang Berebut Jabatan Ketum Kadin
Jokowi Siap Bertemu dengan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terbuka kepada siapa pun pihak yang ingin menemuinya, khususnya terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kadin. Saat ini Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid berebut jabatan ketua umum Kadin.

"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Namun, Jokowi menekankan bahwa permasalahan di Kadin untuk diselesaikan secara internal. "Tapi sekali lagi selesaikan masalah kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid yang mengadukan soal kisruh di Kadin.

"Belum sampai di meja saya," kata Jokowi.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid bakal mengadukan kisruh dualisme kepemiminan kepada Presiden Jokowi. Dia mengaku telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengambil sikap terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Sedangkan Anindya Bakrie bakal melapor kepada Presiden Jokowi seusai terpilih menjadi Ketum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement